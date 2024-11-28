Остеопат Симкин заявил, что отдых в неправильной позе может стать причиной плохого сна

Некачественный сон и состояние усталости на следующий день могут быть вызваны отдыхом в неправильной позе. Об этом рассказал врач-остеопат Дмитрий Симкин в беседе с «Газетой.Ru» .

Доктор отметил, что речь идет о положении головы на подлокотнике дивана и использовании слишком высокой подушки. Опушенная голова и чрезмерно изогнутая шея приводят к деформации позвоночника с образованием вдовьего горбика. Это также повышает риски формирования дисковых грыж и протрузий, отмечает сайт kp.ru.

Среди очевидных последствий такой позы — снижение качества сна, головная боль по утрам и онемение рук, подчеркнул Симкин. Специалист рекомендовал ограничить просмотр новостей по вечерам, чтобы наладить здоровый сон.