Остеопат Симкин указал на связь постоянной усталости с зажимами в теле

Если человек регулярно просыпается уставшим, даже проведя в постели семь-восемь часов, проблема может быть связана с напряжением в теле. Об этом рассказал остеопат Дмитрий Симкин в беседе с «Газетой.ru» .

По его словам, зажимы в шее, грудной клетке и пояснице могут мешать полноценному расслаблению ночью. Из-за напряжения сон становится поверхностным и менее восстанавливающим: человек просыпается с ощущением тяжести и скованности, без бодрости и ясности головы.

Врач пояснил, что такие зоны напряжения часто появляются после травм, воспалений или операций. Важно не просто работать с зоной дискомфорта, но и устранять причину напряжения, чтобы восстановить нормальное расслабление тела во сне.