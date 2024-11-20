Остеопат Симкин рассказал, что упражнения помогают устранить усталость в ногах

Иногда после долгой прогулки или тяжелого дня в ногах чувствуется скованность и усталость. Как избавиться от этих неприятных ощущений, «Газете.Ru» рассказал врач-остеопат Дмитрий Симкин.

Он посоветовал выполнять специальные упражнения. Для начала можно начать вращать стопами из положения стоя, чтобы расслабить мышцы голепостопа. Нужно выполнить по 10 движений каждой ногой, отметил врач.

Еще один верный способ снять напряжение — это потянуть на себя носки. Благодаря этому расслабляются икроножные мышцы. Это упражнение можно выполнять, сидя на стуле, обеими ногами сразу или по очереди, добавил сайт KP.RU.