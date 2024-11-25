Остеопат Симкин рассказал, что ежедневная гимнастика с мячом поможет замедлить развитие плоскостопия

Лечебная физкультура занимает лидирующее место в лечение плоскостопия. Цель упражнений — укрепить мышечно-связочный аппарат стопы и голеностопа, устранить болевые ощущения и замедлить развитие патологии, рассказал врач-остеопат Дмитрий Симкин в интервью «Газете.Ru».
Он отметил, что первичное плоскостопие — это следствие врожденной или приобретенной деформации на фоне слабости мышц и связок. Важно заниматься гимнастикой на регулярной основе, она не требует специального оборудования.
Так, самыми простыми, но не менее эффективными упражнениями станут подъемы на носочках и перекатывания теннисного мяча, подчеркнул Симкин.
МИД предупредил об отсутствии ограничений на развертывание «Орешника»
Стадион «Спартак» в Можайске полностью обновят в 2026 году
Видеонаблюдение установили на Покровском кладбище в Волоколамске
После пьяного наезда на пешеходов в Челябинске возбудили уголовное дело
Причиной смерти найденной в свинарнике красноярской девушки стала кровопотеря
Детскую площадку обустроили в деревне Беляево Чеховского округа
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте