Остеопат Симкин рассказал, что ежедневная гимнастика с мячом поможет замедлить развитие плоскостопия

Лечебная физкультура занимает лидирующее место в лечение плоскостопия. Цель упражнений — укрепить мышечно-связочный аппарат стопы и голеностопа, устранить болевые ощущения и замедлить развитие патологии, рассказал врач-остеопат Дмитрий Симкин в интервью «Газете.Ru» .

Он отметил, что первичное плоскостопие — это следствие врожденной или приобретенной деформации на фоне слабости мышц и связок. Важно заниматься гимнастикой на регулярной основе, она не требует специального оборудования.

Так, самыми простыми, но не менее эффективными упражнениями станут подъемы на носочках и перекатывания теннисного мяча, подчеркнул Симкин.