Остеопат Симкин призвал водителей, которые много времени проводят за рулем, использовать ортопедическую подушку

Врач-остеопат Дмитрий Симкин в беседе с Lenta.ru посоветовал россиянам, чья работа тесно связана с вождением машины, использовать ортопедическую подушку или валик для защиты позвоночника.

Как написал сайт kp.ru, отдельная ортопедическая подушка или валик, которые крепятся прямо к спинке кресла, помогут разгрузить поясницу и защитить позвоночник от формирования грыж дисков.

Высота сидения, по словам Симкина, должна быть такой, чтобы во время езды водителю было видно капот. Угол наклона не должен превышать 95-120 градусов. Он призвал водителей располагаться на сиденье таким образом, чтобы спина полностью прилегала к спинке, включая лопатки.