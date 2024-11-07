Остеопат Симкин призвал водителей, которые много времени проводят за рулем, использовать ортопедическую подушку

Врач-остеопат Дмитрий Симкин в беседе с Lenta.ru посоветовал россиянам, чья работа тесно связана с вождением машины, использовать ортопедическую подушку или валик для защиты позвоночника.
Как написал сайт kp.ru, отдельная ортопедическая подушка или валик, которые крепятся прямо к спинке кресла, помогут разгрузить поясницу и защитить позвоночник от формирования грыж дисков.
Высота сидения, по словам Симкина, должна быть такой, чтобы во время езды водителю было видно капот. Угол наклона не должен превышать 95-120 градусов. Он призвал водителей располагаться на сиденье таким образом, чтобы спина полностью прилегала к спинке, включая лопатки.
Акция по профилактике нарушений на пешеходных переходах прошла в Лобне
Сброс трехтонной авиабомбы на бойцов ВСУ в Курской области сняли на видео
Ежегодный форум приемных семей провели в Подмосковье
Несколько домашних собак погибли в Подольске от рук догхантера
Обвиняемого в подрыве железной дороги в Башкирии арестовали на два месяца
Строительство дома для переселенцев из аварийного жилья началось в Озерах
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте