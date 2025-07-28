Остеопат Симкин призвал отказаться от регулярного ношения шлепок и балеток летом
Врач-остеопат, руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин рассказал «Газете.Ru» о вреде некоторых моделей обуви для стоп.
По словам доктора, шлепки на жесткой подошве — один из наименее подходящих вариантов обуви для лета. Модели с перемычкой между пальцами и плоской подошвой по типу сланцев не фиксируют стопу и могут стать причиной травм и перенапряжения мышц и сухожилий.
Также врач отметил, что плоская колодка не обеспечивает поддержки свода стопы. Это касается и балеток, и кед на плоской подошве. Постоянное ношение такой обуви может привести к развитию плоскостопия.
Обувь на каблуке выше семи-восьми сантиметров также не лучший выбор для лета. В ней легко получить травму, особенно при быстрой ходьбе. Стопа в такой колодке будет съезжать вниз, что создает риски формирования поперечного плоскостопия и деформации первого пальца стопы.
Замкнула список нежелательной обуви мягкая обувь с сильной гнущейся подошвой и без жесткого задника. Такая обувь неустойчива и не поддерживает стопу, заключил Симкин.