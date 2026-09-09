Остеопат Симкин предупредил, что боль в груди не всегда связана с сердцем

Боль в груди может быть связана не только с сердцем, но и с позвоночником, ребрами или мышцами. Врач-остеопат Дмитрий Симкин призвал сначала исключить опасные состояния, сообщает aif.ru .

Симкин отметил, что боль со стороны опорно-двигательного аппарата может отдавать вдоль ребер, в бок или переднюю часть груди, в том числе слева. Неприятные ощущения нередко усиливаются при поворотах, наклонах, движениях руками, глубоком вдохе или надавливании на определенный участок.

«При проблемах опорно-двигательного аппарата человек часто может заметить, какое именно движение или положение усиливает боль», — рассказал врач. Ощущение невозможности глубоко вдохнуть иногда связано с ограниченной подвижностью ребер или грудного отдела позвоночника.

Внезапную, сильную боль в груди нельзя списывать на спину самостоятельно. При одышке, слабости, холодном поте или головокружении необходимо обратиться за медицинской помощью.

Перегрузку грудного отдела могут вызывать длительная работа за компьютером и использование смартфона с опущенной головой. После падения или удара боль может говорить о повреждении ребер или позвонков, особенно у пожилых людей и пациентов с остеопорозом.

Эксперт не советует пытаться самостоятельно «вправить» позвоночник, интенсивно разминать болезненный участок или заниматься через боль. После исключения серьезных заболеваний следует установить причину перегрузки и настроить рабочее место под себя, пишут «Известия».