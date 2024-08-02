Остеопат Шишонин: мыть голову лучше в вертикальном положении

Долгое нахождение в согнутой позе может привести к напряжению мышц шеи. Чтобы этого избежать, мыть и сушить голову лучше в вертикальном положении, рассказал остеопат Дмитрий Симкин сайту «Доктор Питер».

По словам специалиста, мышцы спазмируются и начинают сжимать позвоночник, который и так в данный момент деформирован. Это грозит образованием грыж диска или обострением уже существующих, сообщил сайт 7Дней.

Особенно опасно запрокидывание головы назад. В этой позе может произойти пережатие позвоночных артерий, отметил Симкин.

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