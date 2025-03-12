Остеопат Ноздрачев: корсет для осанки нужно носить утром не более двух часов

Сидячая работа, неправильное питание и малоподвижный образ жизни могут привести к проблемам с осанкой. Однако специальные корсеты помогают поддерживать здоровье позвоночника. Врач-остеопат Антон Ноздрачев рассказал, в чем польза и вред корсетов для осанки, а также как их правильно выбрать, передала «Вечерняя Москва».
По словам специалиста, корсеты поддерживают костно-мышечную систему в правильном положении, снижая нагрузку на перенапряженные мышцы и стимулируя нуждающиеся в тонусе мышцы. При выборе аппарата важно учитывать такие факторы, как размер, положение и дисфункции, которые человек хочет исправить.
Чтобы корсет работал эффективно и не наносил вреда, необходимо надевать его утром и носить не более двух часов. Для улучшения осанки также важно подобрать комплекс упражнений, резюмировал Ноздрачев.
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