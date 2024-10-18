Остеопат Монгуш рассказал, что от стресса может быть больно физически

Воспоминания о сильной боли могут вызывать микроскопические капли пота на кончиках пальцев — это называется кожно-гальванической реакцией. Об этом рассказал остеопат Начин Монгуш, передала «Вечерняя Москва».
Кроме того, человек, испытывающий хроническую усталость и жжение в области надплечья, может столкнуться с сутулостью, повышенным давлением и головной болью.
Монгуш подчеркнул, что для эффективного лечения болей необходима комплексная терапия, охватывающая как физическое состояние, так и эмоции. Он призвал не терпеть боль долгие месяцы, так как она сигнализирует о необходимости внимания к собственному здоровью, сообщил «Петербургский дневник».
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