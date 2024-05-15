Остеопат Иорданян предупредила, что недостаток движения негативно влияет на работу мозга | 360°

Здоровье 15 мая 2024, 16:59 Остеопат Иорданян предупредила, что недостаток движения негативно влияет на работу мозга

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Сидячий образ жизни с восьмичасовым рабочим днем вреден для работы мозга. Об этом изданию «Подмосковье сегодня» рассказала Остеопат Анна Иорданян.

По ее словам, больше всего страдают водители, офисные работники и стоматологи. Из-за недостатка движения нарушается кровоснабжение мозга, что пагубно влияет на его работу.

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«Кроме того, появляются заболевания органов малого таза. Человек может заработать геморрой, варикозное расширение вен, даже половую дисфункцию», — рассказала остеопат.

Как добавил сайт KP.RU, чтобы избежать неприятных последствий, нужно регулярно делать зарядку. Причем некоторые упражнения можно выполнять прямо в кресле.

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