Остеопат Белаш: игра «Красная дверь, желтая дверь» может вызвать головные боли у ребенка

По словам специалиста, некорректный выход из транса может привести к искажению восприятия реальности, головным болям и ухудшению самочувствия ребенка. Кроме того, у него может снизиться концентрация внимания, что повышает риск получения травм.

Опасения родителей связаны с возможными негативными последствиями для психики детей. Игра заключается в том, что один ребенок погружает другого в транс с помощью массажных движений в области висков.