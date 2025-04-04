Остеопат Белаш: игра «Красная дверь, желтая дверь» может вызвать головные боли у ребенка

Новая игра среди школьников — «Красная дверь, желтая дверь» — вызывает обеспокоенность родителей. Врач-невролог, остеопат Владимир Белаш предупредил о возможных последствиях использования такой практики, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, некорректный выход из транса может привести к искажению восприятия реальности, головным болям и ухудшению самочувствия ребенка. Кроме того, у него может снизиться концентрация внимания, что повышает риск получения травм.

Опасения родителей связаны с возможными негативными последствиями для психики детей. Игра заключается в том, что один ребенок погружает другого в транс с помощью массажных движений в области висков.

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