Французская королева Мария Антуанетта, известная своими роскошными нарядами и сложными прическами, вполне могла обладать и идеальной улыбкой. Как пояснил Залим Кудаев, основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день», основы ортодонтии как науки были заложены еще в XVIII веке французским врачом Пьером Фошаром — его называют «отцом современной стоматологии». В 1728 году он опубликовал труд, описывающий метод выравнивания зубов с помощью металлической дуги в форме подковы под названием «бандо» или «бандолет». Об этом написал Ferra.ru .

Учитывая, что Франция того времени была лидером в области стоматологических практик, а юная австрийская принцесса проходила тщательную подготовку к роли французской королевы (включая обучение этикету и заботу о внешности), придворные врачи вполне могли предложить ей коррекцию зубного ряда при наличии неровностей. Однако прямых доказательств того, что Мария Антуанетта действительно носила бандо, не сохранилось: ни писем, ни записей врачей на этот счет до наших дней не дошло.