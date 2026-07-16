Фото: Брендированный стакан для кофе во Дворце культуры им. Виктора Леонова – умном ДК / Медиасток.рф

Основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон рассказал РИА Новости , что среди видов растворимого кофе предпочтительнее всего сублимированный.

По его словам, при выборе растворимого кофе важно обратить внимание на метод его производства. Наиболее полезным для здоровья считается кофе, произведенный методом сублимации, написал «Ридус».

Хилон также подчеркнул, что на упаковке растворимого кофе не всегда указаны сорта. Но если есть выбор, то лучше отдать предпочтение арабике из-за ее мягкого вкуса по сравнению с робустой.

Колумбия, один из ведущих мировых производителей и экспортеров кофе, поставляет продукт в страны Северной Америки, Европы и Японии. В 2024 году объем поставок зеленого кофе в Россию составил более 800 тонн.