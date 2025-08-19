Основатель Bionova Гудимова отметила, что в протеиновых батончиках должно быть не меньше 25–30% белка

На фоне растущей популярности здоровых снеков различные батончики стали одними из самых востребованных продуктов для быстрого перекуса. Основатель бренда Bionova Александра Гудимова поделилась с «Газетой.Ru» рекомендациями по выбору таких снеков.

По словам эксперта, злаковые батончики заряжают энергией и стимулируют мозговую активность благодаря цельнозерновым овсяным хлопьям и сахару. Фруктово-ореховые батончики ценят за их натуральный состав, а протеиновые — за способность восстанавливать силы после тренировок и контролировать аппетит.

Гудимова подчеркнула, что в протеиновых батончиках должно быть не менее 25–30% белка. Специалист отметила, что наличие пребиотиков в составе батончиков также является преимуществом, поскольку они улучшают работу желудочно-кишечного тракта.