ОСН: злоупотребление назальными спрями может вызвать привыкание и хронический ринит

Насморк часто сопровождает простуду, аллергию и другие респираторные заболевания. Для облегчения дыхания многие используют назальные спреи, однако их чрезмерное применение может иметь серьезные последствия, сообщила Общественная Служба Новостей .

По данным медиков, бесконтрольное применение препаратов может спровоцировать развитие привыкания и хронического ринита, появление сухости, раздражений и трещин слизистой оболочки. Кроме того, может нарушится обоняние и появиться аллергия.

Нередко наблюдаются скачки артериального давления и проблемы с сердечно-сосудистой системой. Особую осторожность с назальными спреями следует проявлять беременным женщинам и детям. Эксперты отметили, что предпочтительнее заменять спреи солевыми растворами, ингаляциями и прогреваниями.