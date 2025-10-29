ОСН: злоупотребление назальными спрями может вызвать привыкание и хронический ринит
Насморк часто сопровождает простуду, аллергию и другие респираторные заболевания. Для облегчения дыхания многие используют назальные спреи, однако их чрезмерное применение может иметь серьезные последствия, сообщила Общественная Служба Новостей.
По данным медиков, бесконтрольное применение препаратов может спровоцировать развитие привыкания и хронического ринита, появление сухости, раздражений и трещин слизистой оболочки. Кроме того, может нарушится обоняние и появиться аллергия.
Нередко наблюдаются скачки артериального давления и проблемы с сердечно-сосудистой системой. Особую осторожность с назальными спреями следует проявлять беременным женщинам и детям. Эксперты отметили, что предпочтительнее заменять спреи солевыми растворами, ингаляциями и прогреваниями.