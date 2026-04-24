ОСН: травяные настои и теплая грелка помогут поддержать здоровье печени и желчного пузыря

Желчь играет важную роль в процессе пищеварения, помогая переваривать жиры, выводить токсины и участвовать в обмене веществ. Однако иногда отток желчи может нарушаться, что приводит к неприятным симптомам: тяжести в правом боку, горечи во рту и проблемам с пищеварением. В таких случаях важно заботиться о здоровье печени и желчного пузыря, сообщила Общественная Служба Новостей .

Народные средства могут стать хорошим дополнением к основному лечению, но не его заменой. Перед началом курса необходимо проконсультироваться с врачом.

Народные средства для улучшения оттока желчи включают настойку артишока. Артишок — один из лучших натуральных стимуляторов желчевыделения. Для приготовления настойки нужно залить одну столовую ложку сушеных листьев артишока 200 мл горячей воды, оставить на 15–20 минут, процедить и пить по половине стакана два раза в день перед едой.

Некоторые травы стимулируют желчеотделение. Самые известные — ромашка, бессмертник, тимьян и одуванчик. Морковь и сельдерей — природные стимуляторы печени и желчного пузыря. Сок из свежих овощей (примерно 100 мл моркови и 100 мл сельдерея) нужно пить дважды в день натощак по утрам и перед сном. Можно добавлять немного лимонного сока для улучшения эффекта.

Тепло помогает стимулировать кровоснабжение печени и желчного пузыря. На область правого подреберья можно приложить теплую грелку или полотенце с теплой водой на 15–20 минут. Повторять ежедневно утром или вечером.

Движение — лучший стимулятор желчеотделения. Даже прогулка на улице или легкая зарядка помогают ускорить обмен веществ и активировать работу ЖКТ.

Избегайте жареного, жирного, острых блюд. Включайте в рацион больше овощей и фруктов. Ешьте маленькими порциями, но часто (4–5 раз в день). Не забывайте о кисломолочных продуктах и крупах.