Гематома представляет собой результат удара, при котором повреждаются мелкие кровеносные сосуды под кожей, образуя синяк. Существуют способы ускорить процесс выздоровления, сообщила редакция Общественной Службы Новостей .

Первая помощь при гематоме включает холодный компресс, накладывание эластичного бинта и ограничение движения поврежденного места. Холод сужает сосуды и уменьшает отек, а подъем ноги или руки поможет уменьшить приток крови.

Через два дня после уменьшения отека можно применять теплые компрессы, а также использовать аптечные мази и гели, например, гепариновую мазь, которая разжижает кровь и способствует рассасыванию синяков. При боли необходимо принимать обезболивающие препараты.

Для профилактики гематом важно не забывать о защите при занятиях спортом. Кроме того, следует укреплять сосуды с помощью витаминов С и рутина, а также соблюдать осторожность при приеме препаратов, разжижающих кровь.