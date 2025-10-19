ОСН: теплые компрессы при гематомах можно делать только после уменьшения отека
Гематома представляет собой результат удара, при котором повреждаются мелкие кровеносные сосуды под кожей, образуя синяк. Существуют способы ускорить процесс выздоровления, сообщила редакция Общественной Службы Новостей.
Первая помощь при гематоме включает холодный компресс, накладывание эластичного бинта и ограничение движения поврежденного места. Холод сужает сосуды и уменьшает отек, а подъем ноги или руки поможет уменьшить приток крови.
Через два дня после уменьшения отека можно применять теплые компрессы, а также использовать аптечные мази и гели, например, гепариновую мазь, которая разжижает кровь и способствует рассасыванию синяков. При боли необходимо принимать обезболивающие препараты.
Для профилактики гематом важно не забывать о защите при занятиях спортом. Кроме того, следует укреплять сосуды с помощью витаминов С и рутина, а также соблюдать осторожность при приеме препаратов, разжижающих кровь.