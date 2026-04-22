ОСН: сок лопуха — природный иммуностимулятор за счет большого количества витамина C

Лопух — это растение с большими листьями, которое известно многим. Из лопуха готовят настои, отвары и выжимают сок, обладающий полезными свойствами. Однако у сока лопуха есть и противопоказания, поэтому важно знать, как его правильно употреблять, сообщила Общественная Служба Новостей .

Для приготовления сока используют сухое или свежее сырье. Свежий сок получают из молодых листьев или корней растения с помощью соковыжималки или вручную. Растения моют, нарезают на мелкие кусочки и отжимают через марлю или с помощью специального оборудования.

Большое количество витамина C делает сок лопуха хорошим природным иммуностимулятором. Он активизирует защитные силы организма и помогает бороться с простудой. Благодаря мочегонным свойствам, сок лопуха способствует выведению шлаков и токсинов.

Сок лопуха способствует восстановлению функции печени, помогая ей очистить кровь и вывести вредные вещества. Домашний сок можно использовать для полосканий при выпадении волос, себорее или повреждениях.

Несмотря на множество полезных свойств, сок лопуха может причинить вред, если использовать его неправильно или в неподходящем виде. Некоторые люди могут проявить аллергическую реакцию: зуд, покраснение, отечность кожи. Перед применением сделайте тест — нанесите немного сока на небольшой участок кожи и подождите 24 часа.

Из-за высокой концентрации эфирных масел у некоторых людей может возникнуть расстройство желудка или тошнота. Начинайте с малых доз и обязательно разведите сок чистой водой. При беременности и в период лактации стоит проконсультироваться с врачом, поскольку стимулирующие свойства растения могут вызвать нежелательные реакции.