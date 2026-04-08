ОСН: перед употреблением косточку авокадо нужно очистить, высушить и измельчить в порошок

Авокадо — фрукт, который часто можно встретить в рецептах салатов, бутербродов и смузи. Он ценится за высокое содержание витаминов, минералов и полезных жиров, благодаря чему стал популярен среди сторонников здорового питания. Однако возникает вопрос: можно ли есть ядро косточки авокадо или это опасно для здоровья? Мнения экспертов по этому вопросу разделились, сообщила ОСН .

Некоторые специалисты считают, что косточка авокадо содержит много полезных веществ, таких как антиоксиданты и полифенолы. Другие же предупреждают о возможном вреде, связанном с содержанием в ядре токсинов, которые могут вызвать отравление.

Несмотря на потенциальные преимущества, большая часть полезных веществ находится в плотных тканях ядра, и их усвоение организмом остается под вопросом. Кроме того, существуют риски непереносимости или токсических реакций при употреблении больших доз.

Медицинские исследования по вопросу пользы употребления косточки авокадо ограничены. Большинство экспертов отмечают отсутствие достоверных клинических данных, подтверждающих безопасность и эффективность употребления ядра авокадо в пищу.

Основная польза авокадо заключается в его мякоти, богатой витаминами, жирами и клетчаткой. Если вы все же решите попробовать ядро, соблюдайте осторожность и предварительно проконсультируйтесь с врачом.

Для минимизации рисков перед употреблением ядро необходимо очистить, высушить и измельчить в порошок. Начинать стоит с небольших доз, чтобы убедиться в отсутствии неприятных симптомов.