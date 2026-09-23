ОСН: обильное питье, влажность на уровне 40–60% и промывание носа помогают облегчить симптомы насморка

Вылечить насморк за один день невозможно, однако правильный уход позволяет быстро облегчить дыхание и снять отек слизистой. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей .

Для снижения симптомов простуды рекомендуется промывать нос физраствором два–четыре раза в день и поддерживать влажность воздуха в комнате на уровне 40–60%. Облегчить отхождение слизи также помогает обильное питье: теплая вода, чай или бульон.

Сосудосуживающие спреи быстро восстанавливают дыхание, но применять их допустимо не дольше трех–четырех дней из-за риска привыкания. Горячих паровых ингаляций советуют избегать из-за опасности ожога слизистой, заменив процедуру теплым душем. Любые лекарственные препараты следует использовать только после консультации с врачом