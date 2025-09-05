ОСН: легкая растяжка и компресс помогут справиться с болью в пояснице

Боли в пояснице могут беспокоить людей разного возраста. Без своевременного лечения проблема может стать хронической. Чтобы избежать серьезных последствий, важно правильно диагностировать и лечить заболевание, сообщила Общественная Служба Новостей .

Для того, чтобы облегчить боли в пояснице необходимо прекратить физическую работу и наложить компресс на больную область (в первые 24 часа — холодный, при хронических болях — теплый). Снять сильную боль помогут обезболивающие препараты, например, парацетамол (после консультации с врачом).

Расслабить мышцы можно с помощью легкой растяжки или массажера, отметил MIR24.TV. Для поддержки поясницы подойдут подушки или корсеты. При онемении области поясницы или слабости в конечностях необходимо немедленно обратиться к врачу. Он может назначить медикаментозную терапию или рекомендовать хирургическое вмешательство в редких случаях.