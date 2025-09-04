ОСН: лечить ожоги в домашних условия можно с помощью вазелина или крема с алоэ вера

Ожоги возникают из-за воздействия высоких температур, химических веществ или электричества. Они могут вызвать боль, покраснения, волдыри и даже обугливание тканей. Если не лечить ожог, это может привести к инфекциям и рубцам. Поэтому важно правильно оказать помощь и начать лечение, сообщила ОСН .

При получении ожога необходимо убрать источник опасности: горячий предмет, электрический прибор. Затем промыть рану холодной водой на протяжении 10-15 минут. Нельзя использовать лед, чтобы не повредить ткани.

При сильной боли можно принять обезболивающее, например парацетамол. Обернуть место ожога стерильной повязкой, если ожог неглубокий.

Для лечения ожогов в домашних условиях можно использовать вазелин, детское масло или крем с алоэ вера. Если боль сильная, нужно принять обезболивающее. Важно следить за состоянием раны и при ухудшении обратиться к врачу.

Народные средства, такие как алоэ вера, чистотел, репейное масло, рыбий жир и свежий огурец, могут помочь ускорить заживление неглубоких ожогов.