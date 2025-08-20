В магазинах можно увидеть бутылочки с яркими жидкостями, которые называются изотониками. Они предназначены для людей, занимающихся спортом. Изотоники — это спортивные напитки, не подходящие для обычного употребления. Они разработаны для восстановления электролитов и энергии, теряемых во время тренировок, сообщила Общественна Служба Новостей .

Изотоники помогают поддерживать баланс жидкости и минеральных солей в организме, что важно при длительных тренировках. Производители утверждают, что напиток помогает улучшить самочувствие и открыть «второе дыхание».

Польза изотоников заключается в том, что они восполняют электролиты и минеральные вещества, которые спортсмен теряет во время тренировки. Кроме того, напиток эффективен в жару, когда человек активно потеет.

Однако изотоники содержат много сахара, что может быть опасно для людей с заболеваниями зубов. Также эти напитки калорийны, поэтому не стоит употреблять их перед сном. Обычным людям в повседневной жизни изотоники не нужны.