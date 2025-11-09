Ортопед Зохиров предупредил, что косточка на пальце может стать источником постоянной боли

Многие считают косточку на большом пальце ноги (hallux valgus) незначительным косметическим дефектом. Однако, по словам травматолога-ортопеда «СМ-Клиника» Алишера Зохирова, это может привести к серьезным проблемам со стопой. Об этом написала «Газета.Ru» .

Особенно подвержены деформации большого пальца ноги женщины, которые часто носят туфли на высоком каблуке и с узким носком.

«При постоянном ношении такой обуви меняется биомеханика шага, нагрузка на стопу распределяется неравномерно, что и приводит к костному наросту на пальце», — отметил Алишер Зохиров.

Косточка на пальце может стать источником постоянной боли и затруднить подбор обуви. Если кажется, что проблема решится сама собой или помогут ортопедические стельки, это заблуждение. «Ортопедические стельки могут замедлить прогрессирование деформации, но не могут избавить от уже имеющихся проблем», — предупредил травматолог. В запущенных случаях единственным выходом может стать хирургическая операция.

Современная ортопедия предлагает разные методы лечения hallux valgus, один из них — остеотомия. После операции стопа восстанавливает правильную форму, и боль исчезает. Для ускорения восстановления пациентам рекомендуется носить ортопедическую обувь Барука.