Ортопед Завадская: обувь на каблуке можно носить с 12 лет

При выборе обуви для ребенка необходимо помнить, что его стопа только формируется. Например, каблуки можно носить с 12 лет. Об этом рассказала травматолог-ортопед Антонина Завадская в беседе с радиостанцией Sputnik .

По ее словам, такие возрастные рамки обусловлены физиологическими факторами растущего организма. До 12 лет обувь на каблуке способна спровоцировать появление патологий, так как кости стопы все еще развиваются.

«Для начала выбирайте обувь на низком каблуке, с хорошей поддержкой и прочной подошвой, здесь отлично подойдут туфли с каблуками не более трех сантиметров», — посоветовала врач.

Она также отметила, что высоту каблука нужно увеличивать постепенно. Однако при этом важно следить за комфортом и здоровьем девочки, ведь они выше модных тенденций.