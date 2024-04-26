Ортопед Винокурова: косолапость требует лечения с первых дней жизни ребенка | 360°

Здоровье 26 апреля 2024, 15:28 Ортопед Винокурова: косолапость требует лечения с первых дней жизни ребенка

Читать 360 в

Лечение косолапости требует решительных действий как от родителей, так и от врачей с первых дней жизни малыша. Об этом рассказала травматолог-ортопед Анна Винокурова, сообщило РИАМО.

По словам специалиста, нужно запастись терпением, поскольку само лечение — это долгий и ответственный процесс. В раннем возрасте оно проводится по методу Понсети, до пяти лет ребенок должен будет регулярно проходить обследования, сообщил сайт inkazan.ru.

Реклама

При отсутствии своевременного лечения косолапость может спровоцировать развитие артрозов и артритов суставов стоп, отметила Винокурова.