Ортопед Терновой рассказал, что ахиллово сухожилие может воспалиться в отпуске из-за непривычной активности

Многие россияне сталкиваются с воспалением ахиллова сухожилия во время отдыха. Из-за длительных пеших прогулок у них появляется боль, а затем становится трудно стоять и передвигаться без опоры. Травматолог-ортопед, остеопат, кандидат медицинских наук Константин Терновой объяснил «Вечерней Москве» , что это происходит из-за непривычной активности.

Тендинит — это воспаление ахиллова (пяточного) сухожилия. По словам врача, если человек в привычной обстановке ведет малоподвижный образ жизни, его мышцы постепенно атрофируются, а сухожилия становятся менее эластичными. Когда в отпуске он начинает активно двигаться, это может привести к воспалению сухожилий. Это нормальная реакция организма нетренированных людей.

Чаще всего с такой проблемой сталкиваются пожилые люди, те, кто имеет лишний вес, не занимается спортом и имеет нарушение осанки. Основные симптомы воспаления включают боль в области пятки, припухлость, отечность и изменение цвета конечности. При появлении любого из этих симптомов лучше обратиться к врачу-травматологу.

Чтобы избежать воспаления ахиллова сухожилия, нужно вести активный образ жизни и ходить не менее 10 тысяч шагов в день. Если же человек понимает, что до отпуска он вел пассивный образ жизни, стоит пересмотреть программу отдыха и сократить нагрузку на мышцы и сухожилия.