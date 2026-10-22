Ортопед Сычев предупредил об опасности босоногой обуви в городе

Популярная босоногая обувь подходит в качестве тренажера для ног, однако ее постоянное ношение на твердых городских покрытиях грозит травмами. Об этом сайту «ТСН24» сообщил врач-ортопед Александр Сычев.

Специалист объяснил, что обувь с широким анатомическим мыском и плоской подошвой дает свободу пальцам, но лишена амортизации. Ходьба в ней по жесткому асфальту или плитке перегружает своды стопы, колени, тазобедренные суставы и позвоночник. В итоге человек рискует столкнуться с плантарным фасциитом, воспалением ахиллова сухожилия и болями в спине.

По словам врача, такие модели лучше использовать для коротких прогулок по траве, песку или мягкому грунту, начиная с 20–30 минут в день. При плоскостопии, артрозе и болях в стопах босоногая обувь противопоказана: в этих случаях необходима обувь с заводской амортизацией и ортопедические стельки.