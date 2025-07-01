Ортопед Шуманов назвал сланцы и кроксы самой травмоопасной летней обувью

Травматолог-ортопед Владимир Шуманов в интервью Здоровью.Mail предупредил, что активное лето повышает вероятность травм нижних конечностей. Чтобы свести риск к минимуму, необходимо внимательно подойти к выбору обуви.

Как отметил специалист, особенно осторожными стоит быть с открытыми моделями вроде сланцев и кроксов. Оптимальным вариантом станут качественные сандалии с жесткой пяткой и удобным ремнем, надежно фиксирующим ногу.

Тем, кто предпочитает закрытую обувь, рекомендуется учитывать характер нагрузок. Например, заниматься теннисом желательно в специальной обуви, обеспечивающей хорошую поддержку голеностопа.

Среди основных рекомендаций также выделяются следующие пункты: жесткая пятка, небольшой каблук высотой около двух-трех сантиметров, удобная широкая передняя часть и надежная система фиксации (например, шнуровка), заключил Шуманов.