Ортопед Шилов: тайский массаж улучшает мобильность суставов

Врач-ортопед Михаил Шилов в эфире радиостанции «Говорит Москва» отметил, что тайский массаж может положительно влиять на подвижность суставов.

Тем не менее медик предостерег, что такая процедура больше подходит здоровым людям. Он пояснил, что когда у пациента имеются грыжи или протрузии, тайские массажисты не проводят анализ рентгенограмм или результатов МРТ.

Если у человека никаких болей нет, то тайский массаж действительно полезен: суставы становятся более подвижными, кости начнут похрустывать. При наличии определенных проблем лучше обращаться не к массажисту, а к мануальному терапевту или остеопату, пояснил Шилов.