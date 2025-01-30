Ортопед Шилов: тайский массаж улучшает мобильность суставов

Тем не менее медик предостерег, что такая процедура больше подходит здоровым людям. Он пояснил, что когда у пациента имеются грыжи или протрузии, тайские массажисты не проводят анализ рентгенограмм или результатов МРТ.
Если у человека никаких болей нет, то тайский массаж действительно полезен: суставы становятся более подвижными, кости начнут похрустывать. При наличии определенных проблем лучше обращаться не к массажисту, а к мануальному терапевту или остеопату, пояснил Шилов.
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