Ортопед Шафиев указал на опасность гибридного атлетизма при гипертонии
Травматолог-ортопед Эйваз Шафиев в беседе с NEWS.ru рассказал о потенциальном вреде гибридного атлетизма.
Он отметил, что этот вид спорта может быть опасен для людей с гипертонией, проблемами с сердечным ритмом, а также для новичков с лишним весом и больными коленями.
«К основным рискам относятся хроническая усталость и перегрузка нервной системы», — объяснил медик.
По его словам, гибридный атлетизм подходит только здоровым людям с опытом тренировок от полугода. Сторонники этого вида спорта обычно стараются не смешивать силовые и кардио- упражнения в одной тренировке, добавил телеканал «Саратов 24».