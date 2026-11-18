Полностью исправить вальгусную деформацию большого пальца стопы у взрослого человека без операции, как правило, невозможно. Об этом «Известиям» сообщил травматолог-ортопед Кирилл Птицын.

По словам специалиста, ортопедические стельки, разделители, фиксаторы и упражнения помогают уменьшить боль и давление, но не выпрямляют палец и не останавливают смещение костей.

Птицын отметил, что к появлению «косточки» приводят наследственность, анатомические особенности стопы и тесная обувь на высоком каблуке. При этом лишний вес и малоподвижный образ жизни самостоятельными причинами патологии не являются.

Если консервативные методы не помогают и боль мешает ходить, пациенту предлагают операцию. Чтобы снизить риск рецидива, после вмешательства необходимо соблюдать режим нагрузок и носить назначенную обувь.