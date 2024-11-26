Ортопед Очеретина: быстрый рост родинки и неровные границы могут быть признаком злокачественной опухоли

Родинки не представляют опасности, если за ними внимательно следить. Зачастую они могут сигнализировать о наличии злокачественных заболеваний. Об этом пишет сайт Ura.ru со ссылкой на травматолога-ортопеда Ирину Очеретину из Кургана.

По словам врача, если родинка была плоской, а теперь обладает выпуклой формой, — это тревожный признак. Быстрый рост образования еще один повод для скорейшего визита к дерматологу.

Стоит обратить внимание и на границы родинки, они должны быть четкими и ровными. Злокачественные родинки, как правило, имеют неравномерный цвет, и размер свыше шести миллиметров, резюмировала Очеретина.