Ортопед Очеретина: быстрый рост родинки и неровные границы могут быть признаком злокачественной опухоли

Родинки не представляют опасности, если за ними внимательно следить. Зачастую они могут сигнализировать о наличии злокачественных заболеваний. Об этом пишет сайт Ura.ru со ссылкой на травматолога-ортопеда Ирину Очеретину из Кургана.
По словам врача, если родинка была плоской, а теперь обладает выпуклой формой, — это тревожный признак. Быстрый рост образования еще один повод для скорейшего визита к дерматологу.
Стоит обратить внимание и на границы родинки, они должны быть четкими и ровными. Злокачественные родинки, как правило, имеют неравномерный цвет, и размер свыше шести миллиметров, резюмировала Очеретина.
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