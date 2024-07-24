Ортопед Малыхин посоветовал проводить разминку и растяжку перед дачными работами
Травматолог и ортопед Сергей Малыхин рассказал, как избежать проблем с опорно-двигательным аппаратом во время дачных работ. Большое значение имеет подготовка, отметил эксперт в беседе с РИАМО.
Врач посоветовал проводить разминку и растяжку перед работой на грядках. Зарядка поможет разогреть мышцы и суставы, добавил сайт kp.ru.
По словам эксперта, при выполнении монотонных действий следует делать перерывы. Также желательно не находиться длительное время в неудобной позе.
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