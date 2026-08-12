Ортопед Литвиненко призвал не покупать школьникам обувь с узким носом

Врач-ортопед Андрей Литвиненко рассказал, что школьную обувь стоит выбирать со свободным носком, жестким задником и вентиляцией. Подошва должна быть гибкой и достаточно толстой, сообщает Москва 24 .

Литвиненко посоветовал выбирать модели со свободным носком, чтобы пальцы не сдавливались. Задник должен фиксировать пятку, но не давить на ахиллово сухожилие и не натирать кожу. Мягкий валик по верхнему краю сделает обувь комфортнее.

Верхняя часть обуви должна быть перфорированной. Это обеспечит вентиляцию: при долгом ношении ноги у детей потеют, особенно во время активного движения и в теплых помещениях.

«Самое важное, чтобы обувь имела амортизирующую подошву. А это значит, что она должна быть гибкой, мягкой и толщиной не менее полутора-двух сантиметров. Тогда во время ходьбы и бега по твердой поверхности она будет пружинить, компенсируя тем самым ударную нагрузку», — пояснил Литвиненко.

Без амортизации ударная нагрузка приходится на стопы, колени и позвоночник. Это может привести к деформациям и заболеваниям опорно-двигательного аппарата, включая плоскостопие.