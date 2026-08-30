Ортопед Литвиненко предупредил школьников об опасности рюкзака на плече

Врач-ортопед Андрей Литвиненко сообщил, что рюкзак на одном плече и неправильные позы могут вызвать проблемы с позвоночником и коленями, передает Москва 24 .

Литвиненко назвал опасной привычку долго сидеть над учебниками, тетрадями или гаджетами в статичной позе. Он рекомендовал школьникам каждые 20–30 минут делать перерыв на 10–15 минут: ходить, бегать и выполнять круговые движения шеей и туловищем. Это помогает расслабить мышцы и восстановить кровоснабжение.

«Еще вредная привычка — сидеть, поджав под себя одну ногу. Если часто и долго так делать, страдают мениски коленного сустава. Все дело в том, что им приходится находиться в сжатом состоянии, из-за чего приостанавливается поступление питательных веществ. В результате ребенку будет легче получить травму, даже при каких-то легких повреждениях», — отметил Литвиненко.

Врач предупредил, что такая поза также наклоняет позвоночник и со временем может привести к остеохондрозу, спазмам и боли. Ношение рюкзака на одном плече перегружает один плечевой сустав и повышает риск сколиоза, кифоза и лордоза.