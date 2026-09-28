Ортопед Литвиненко отметил, что плавание и езду на велосипеде можно использовать в качестве безопасной замены бега

Бег подходит не всем, а при ряде заболеваний и после хирургических вмешательств он может нанести вред здоровью. Об этом в беседе с aif.ru сообщил ортопед Андрей Литвиненко.

По словам врача, от пробежек стоит отказаться при ожирении, хронических болезнях сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата, если физические нагрузки запрещены. Бег противопоказан после недавних травм, эндопротезирования суставов, операций на брюшной полости и замены хрусталика.

В качестве безопасной замены специалист рекомендовал пешие прогулки, плавание, езду на велосипеде или велотренажере, а также лечебную физкультуру.

«Плавание и велосипед допускаются практически при любых состояниях», — подчеркнул Литвиненко.