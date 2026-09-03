Ортопед Литвиненко назвал правила выбора обуви ребенку с плоскостопием

Спортивный врач, хирург-ортопед Андрей Литвиненко рассказал, что ребенку с плоскостопием нужна свободная обувь из дышащих материалов с амортизирующей подошвой, сообщает «Абзац» .

Врач рекомендовал при примерке проверить, не сдавливает ли обувь стопу. Тесные туфли или кроссовки, особенно с узким носом, могут нарушать кровоток, вызывать мозоли и усиливать утомляемость.

Подошва подходящей обуви должна быть толщиной около 1-1,5 сантиметра и смягчать удар при ходьбе. Допустим небольшой каблук высотой до 2 сантиметров. Литвиненко также назвал обязательными стельки-супинаторы: они поддерживают и слегка приподнимают свод стопы.

По словам ортопеда, до семи лет плоскостопие у детей считается физиологическим и обычно проходит к 10 годам. После этого возраста заболевание может развиться из-за неподходящей обуви, чрезмерных нагрузок и лишнего веса. Врач пояснил, что при увеличении массы тела мышцы и связки могут не справляться с нагрузкой на стопу.