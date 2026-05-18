Ортопед Литвиненко назвал кальций и витамин D фундаментом здоровья опорно-двигательного аппарата

Здоровье опорно-двигательного аппарата во многом зависит от уровня кальция и витамина D в организме, поскольку эти элементы напрямую влияют на прочность костей. Об этом сообщил ортопед-травматолог Андрей Литвиненко в беседе с Pravda.Ru.

По его словам, особое внимание состоянию костных структур следует уделять после 40 лет, когда естественные процессы восстановления замедляются, а кости становятся более хрупкими.

Врач подчеркнул важность регулярной физической активности и профилактики гиподинамии. Прогулки на свежем воздухе, системные нагрузки и контроль массы тела способствуют укреплению скелета не меньше, чем медикаментозная поддержка, добавила «Пенза-пресс».