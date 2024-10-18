Ортопед Козлов: неправильный выбор обуви может привести к воспалению и инфекции

Зачастую причиной врастания ногтей на ногах становится неправильно подобранная обувь. Игнорирование этой проблемы может спровоцировать воспаление и инфекцию, рассказал ортопед Ярослав Козлов в беседе с «Пятым каналом».
Выбор обуви на размер меньше или неподходящей вам полноты создает дополнительное давление на пальцы и стопу. Губительны и туфли с острыми или узкими носами, приводит слова медика сайт kp.ru. Козлов также посоветовал отдавать предпочтение обуви с мягкой, гнущейся подошвой.
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