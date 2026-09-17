Ортопед Гедиев предупредил об опасности ношения неправильной обуви осенью

По словам специалиста, главная опасность для ног в осенний период — мокрый асфальт и скользкая плитка. При выборе обуви важно обращать внимание на подошву: гладкий или стертый протектор может привести к потере равновесия на мокрой поверхности. Это повышает вероятность растяжений связок голеностопа, а также ушибов, вывихов и переломов, пишет «Пенза-пресс».

Эксперт рекомендует выбирать обувь с невысоким и широким каблуком, так как неустойчивый каблук может смещать центр тяжести и негативно влиять на работу суставов.

Кроме того, обувь не должна быть свободной. Сабо, модели без задника и сильно разношенные пары заставляют человека менять походку и напрягать мышцы. Шнурки, ремешки и липучки — это не просто декор, а способ надежно зафиксировать стопу. Слишком толстая и мягкая подошва тоже не всегда полезна: она ухудшает чувство поверхности и может нарушать равновесие, особенно у пожилых людей.