Ортопед Галикеев: «Обувь не должна давить, натирать кожу или мешать пальцам двигаться»

Ортопед Дмитрий Галикеев сообщил, что обувь не должна давить на стопу в надежде на то, что со временем она растянется. Стельки также следует выбирать только по индивидуальным показаниям, пишет «Поясним за Тагил» .

Главным критерием при выборе осенней обуви врач назвал комфорт. Пальцы не должны упираться в носок или сжиматься по бокам, а обувь должна фиксировать стопу без чрезмерного давления.

«Обувь не должна давить, натирать кожу или мешать пальцам двигаться. Кроме того, важна полнота стопы: тем, кому удобнее в широких моделях, не стоит подстраиваться под узкую пару лишь из-за ее внешнего вида», — подчеркнул Галикеев.

Врач посоветовал примерять новые ботинки, туфли или кроссовки во второй половине дня, когда стопа немного увеличивается. По его словам, ортопедические стельки нужны не всем: решение зависит от анатомии стопы, нагрузки и жалоб. Неподходящие стельки могут усилить дискомфорт.

Галикеев отметил, что при переходе на осеннюю обувь могут обостриться проблемы с суставами и позвоночником. Если появились боль, онемение, потертости или чувство сдавленности, следует обратиться к врачу, а не ограничиваться сменой обуви или стелек.