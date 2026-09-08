Ортопед Галикеев: «Обувь не должна давить, натирать кожу или мешать пальцам двигаться»
Ортопед Дмитрий Галикеев сообщил, что обувь не должна давить на стопу в надежде на то, что со временем она растянется. Стельки также следует выбирать только по индивидуальным показаниям, пишет «Поясним за Тагил».
Главным критерием при выборе осенней обуви врач назвал комфорт. Пальцы не должны упираться в носок или сжиматься по бокам, а обувь должна фиксировать стопу без чрезмерного давления.
«Обувь не должна давить, натирать кожу или мешать пальцам двигаться. Кроме того, важна полнота стопы: тем, кому удобнее в широких моделях, не стоит подстраиваться под узкую пару лишь из-за ее внешнего вида», — подчеркнул Галикеев.
Врач посоветовал примерять новые ботинки, туфли или кроссовки во второй половине дня, когда стопа немного увеличивается. По его словам, ортопедические стельки нужны не всем: решение зависит от анатомии стопы, нагрузки и жалоб. Неподходящие стельки могут усилить дискомфорт.
Галикеев отметил, что при переходе на осеннюю обувь могут обостриться проблемы с суставами и позвоночником. Если появились боль, онемение, потертости или чувство сдавленности, следует обратиться к врачу, а не ограничиваться сменой обуви или стелек.