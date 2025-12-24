Ортопед Фарманов рекомендовал учитывать вес и возраст при выборе матраса

Выбор подходящего матраса должен основываться на индивидуальных особенностях каждого человека, включая массу тела, возраст и привычную позу для сна. Об этом рассказал травматолог-ортопед Зейнутдин Фарманов в беседе с « Газетой.ru ».

Врач пояснил, что для полных людей предпочтительнее выбрать более жесткий вариант, поскольку массивному телу сложнее поддерживать позвоночник в анатомически правильном положении на мягкой поверхности.

«Легкие люди на том же матрасе будут ощущать его более жестким», — отметил медик.

По его словам, возраст тоже играет немаловажную роль. Так, для пожилых пациентов, страдающих возрастной утратой мышечной массы и повышенной хрупкостью костей, рекомендованы модели с промежуточной жесткостью. Такие изделия поддерживают баланс комфорта и стабильности, снимая нагрузку с наиболее уязвимых зон позвоночника и конечностей.