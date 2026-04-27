Ортопед Чернов указал на связь быстрой утомляемости и больных зубов

Зачастую быстрая утомляемость может быть связана с проблемами в полости рта. Такое мнение высказал заведующий ортопедическим отделением федеральной сети стоматологий «МИА.РФ» Андрей Чернов в интервью «Газете.ru» .

По словам эксперта, вялотекущее воспаление в ротовой полости вызывает хроническую интоксикацию. Организм постоянно борется с инфекцией, что приводит к слабости и быстрой утомляемости.

«Продукты распада бактерий и воспалительные медиаторы постоянно всасываются в кровь и отравляют организм», — пояснил Чернов.

Еще одним признаком проблем с зубами может быть субфебрильная температура — 37,0–37,3 градуса без видимой причины. Также могут увеличиться лимфоузлы, так как они задерживают инфекцию.