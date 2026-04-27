Ортопед Чернов сообщил, что кровоточивость десен может обернуться инфарктом

Заведующий ортопедическим отделением федеральной сети стоматологий «МИА.РФ» Андрей Чернов рассказал «Газете.ru» , что воспалительные процессы в полости рта могут привести к серьезным заболеваниям сердца и поджелудочной железы.

По словам эксперта, при пародонтите десны воспаляются и кровоточат, что позволяет бактериям из глубоких десневых карманов попадать в кровеносное русло. Это вызывает системное воспаление и может привести к повреждению стенок сосудов и атеросклеротических бляшек.

«Эти воспалительные молекулы повреждают внутреннюю стенку сосудов и воздействуют на уже имеющиеся там атеросклеротические бляшки. В результате бляшки становятся рыхлыми, нестабильными, их покрышка истончается», — объяснил врач.

Специалист отметил, что в какой-то момент такая бляшка может лопнуть, что приведет к образованию тромба и, в случае перекрытия коронарной артерии, к инфаркту миокарда или инсульту.