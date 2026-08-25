Ортопед Бацаленко отметил, что для школы лучше всего подходят легкие модели с гибкой нескользящей подошвой

По словам специалиста, для школы лучше всего подходят легкие модели с гибкой нескользящей подошвой, широким носком и надежной фиксацией пятки. Материал обуви должен быть воздухопроницаемым. Не допускается, чтобы обувь сдавливала пальцы или вызывала дискомфорт при ходьбе.

Николай Бацаленко рекомендует выбирать обувь с запасом примерно 10–15 мм между самым длинным пальцем и носком обуви. Это предотвращает натирание и мозоли, сохраняя при этом комфорт. Примерку следует проводить стоя, на обе ноги и в тех носках, в которых ребенок будет носить обувь.

Оптимальными материалами верха считаются натуральная кожа, текстиль или качественная сетка. Они лучше пропускают воздух и уменьшают влажность. Стелька должна быть мягкой, съемной и хорошо впитывать влагу.

Эксперт подчеркнул, что выраженная анатомическая поддержка свода нужна не каждому ребенку: ортопедические элементы назначают при конкретных нарушениях, а не для профилактики всем подряд.

Неправильная обувь может вызывать мозоли, натоптыши, вросшие ногти, боль в стопах и голенях, повышенную утомляемость и изменение походки. Родителям следует обратить внимание на жалобы ребенка на дискомфорт и изменения в состоянии стоп.

Детям дошкольного и младшего школьного возраста особенно важно тщательно подбирать обувь, так как их стопа растет быстро. Проверять размер желательно каждые несколько месяцев.

Обращение к врачу-ортопеду рекомендуется, если боль сохраняется после смены обуви, ребенок часто подворачивает ноги, заметно хромает или быстро устает при ходьбе.