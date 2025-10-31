Ортопед Бацаленко назвал регулярный массаж и катание на беговеле способами предотвратить сколиоз у детей

Врач-травматолог и ортопед клиники «Медицина», кандидат медицинских наук Николай Бацаленко рассказал KP.RU , как можно предотвратить нарушения осанки у детей.

По словам доктора, особенно важно следить за стопами детей до пяти лет. При правильном подходе проблемы со стопами можно быстро исправить. Игровая форма лечения может стать лучшим способом профилактики таких нарушений.

«Справиться с физиологическим вальгусом, если его не запускать, довольно просто — есть специальные веселые упражнения (покатать мячик ногами, попытаться схватить пальцами ноги карандаш). Если лечение воспринимается как игра, то проблема решается быстро», — пояснил специалист.

Также хорошую профилактику обеспечивают регулярный массаж, танцы и игры на свежем воздухе. Полезны простые привычки — ходить по бордюрам, кататься на беговеле. Не стоит забывать и о правильной обуви с жестким задником и небольшим каблуком, подчеркнул Бацаленко.