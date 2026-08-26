Ортопед Бацаленко напомнил, что школьный рюкзак не должен превышать 10–15% от веса ребенка

Врач-ортопед Николай Бацаленко в беседе с «Газетой.Ru» напомнил о строгом правиле безопасности: вес школьного портфеля не должен превышать 10–15% от массы тела ребенка. Превышение этой нормы заставляет ученика инстинктивно напрягать шею, поднимать плечи и наклонять корпус вперед, создавая избыточную нагрузку на позвоночник.

Для учеников начальной школы соблюдать норматив сложно из-за обилия вещей: учебников, тетрадей, пенала, сменной обуви, спортивной формы и бутылки с водой. Чтобы избежать проблем со здоровьем, родителям необходимо регулярно взвешивать рюкзак и проверять его содержимое. Часть книг врачи рекомендуют оставлять в классе, а тяжелые предметы класть ближе к спине — это смещает центр тяжести и снижает напряжение мышц, Общественная Служба Новостей.

У младшеклассников мышечный корсет еще слаб, поэтому перегрузка быстро проявляется усталостью, скованностью и болью. Постоянный асимметричный вес грозит нарушением осанки.

Поводом для немедленного визита к врачу должны стать повторяющиеся жалобы на боль или жжение в шее, плечах и пояснице, покалывание в руках, слабость в кистях, головные боли после дороги, а также следы от лямок и покраснение кожи.