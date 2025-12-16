Ортопед Барашкин предупредил, что сон на животе опасен для беременных женщин и младенцев

Сон на животе может казаться комфортным, но он сопряжен с рисками для здоровья. Врач-ортопед Владимир Барашкин рассказал «Известиям» , кому такая поза противопоказана и чем она опасна.

Как отметил эксперт, беременным женщинам не рекомендуется спать на животе, даже на ранних сроках. Давление на живот может негативно сказаться на плоде. Для младенцев сон в такой позе еще опаснее: он может привести к асфиксии и синдрому внезапной детской смерти.

Пациентам после операций также не следует спать на животе — это может затруднить заживление и увеличить риск осложнений. В таких случаях безопасное положение для отдыха должен определять лечащий врач.

Даже здоровым взрослым сон на животе может быть вреден. Из-за вынужденного поворота головы на 90 градусов шейные мышцы получают избыточную нагрузку, что может вызывать скованность и боль по утрам. Также в такой позе могут затекать руки, что приводит к пережатию нервов в области плеча и временной потере чувствительности.

Чтобы минимизировать негативные последствия от сна на животе, врач рекомендовал использовать специальный матрас и подушку, которые адаптируются под тело человека, снижая нагрузку на позвоночник.